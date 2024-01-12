Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da yapılan operasyonda Adana ve Adıyaman'dan gelen iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Adana ve Adıyaman'dan Elazığ'a gelen iki kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Elazığ Adana Suç Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title