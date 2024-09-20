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Elazığ'da 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ'da 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali Başladı
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Elazığ'da düzenlenen 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali, hem yerel mutfağın tanıtımını yapmak hem de şehrin turizmine katkıda bulunmak amacıyla başladı. Vatandaşlar, festivalde yöresel ürünler ve köfte ekmek tatma fırsatı buldu.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlar stantları gezerek köfte ekmek ile yöresel ürünlerden tattı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, AA muhabirine, bu yıl köfte ekmek festivalinin altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalle salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Bu festivaldeki amacımız şehrimizi mutfağımızı tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak ve dışarıdan insanların ilgisini şehrimize ve coğrafyamıza, mutfağımıza çekip bu noktada ilimizin gastronomi ve seyahat turizmine katkıda bulunmak. Burada ilimizin yerel esnafı da gördüğünüz gibi işte stantlarını açtılar. Yöresel mutfağımızla beraber yöresel ürünlerimizden badem şekeri, Ağın leblebisi, harput köftesi, taç ekmeği, salçalı köftemize kadar birçok yöresel ürünümüzü alanda bulabilirsiniz."

Köfteci Reşat Demirdağ ise bu tür festivallerin kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Demirdağ, "Festivalde köftemizi tanıtıyoruz. Her geçen yıl festivalimiz daha iyi geçiyor. Bu tür festivallerin sürekli olmasını istiyoruz. Herkesi festivalimize bekliyoruz." diye konuştu

Festivali gezmeye gelen vatandaşlardan Nuh Deniz de 6 yıldır düzenli olarak festivale geldiğini ifade etti.

Festivali beğendiğini aktaran Deniz, "Burada eğleniyoruz, arkadaşlarımızla geziyoruz çok eğlenceli oluyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi

Festival 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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