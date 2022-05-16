Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu - Haberler

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Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6 aydır kayıp olan kadının cesedi bir barakada naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6 aydır kayıp olan kadının cesedi bir barakada naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu.

Hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunulan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın (36) bulunması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Apaydın'ın son olarak ilçe merkezinde N.C'nin aracına bindiği tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan N.C, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü, cesedi de kendisine ait bahçede bulunan bir barakanın içerisinde toprağa gömdüğünü itiraf etti.

N.C'nin gösterdiği yerde yapılan aramada, Apaydın'ın cesedi naylona sarılmış halde toprağın 1,5 metre altında bulundu.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Apaydın'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Karakoçan, Jandarma, Elazığ, Polis, Güncel, Haberler

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