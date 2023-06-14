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Elazığ'da 6 ayda yakalanan dilencilere 336 bin lira para cezası kesildi

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye 336 bin 882 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da 6 ayda yakalanan dilencilere 336 bin lira para cezası kesildi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye 336 bin 882 lira para cezası kesildi.

Elazığ' Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yılbaşından itibaren yerli ve yabancı olmak üzere yakaladığı dilencilere toplamda 336 bin 882 lira para cezası kesti. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uyarlılarda bulunarak dilencilere para vermemeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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