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Elazığ'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Elazığ'da meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ELAZIĞ'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Asri Mezarlık karşısında sürücüleri henüz belirlenemeyen 6 araç, birbiriyle çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarında hasar oluşan sürücüler arasında sözlü tartışmalar çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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