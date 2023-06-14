Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da 546 Dilenciye 336 Bin 882 Lira Para Cezası

Elazığ'da 546 Dilenciye 336 Bin 882 Lira Para Cezası

Güncel Haberler

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye, 336 bin 882 lira para cezası kesildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye, 336 bin 882 lira para cezası kesildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yılbaşından itibaren yerli ve yabancı olmak üzere yakaladığı dilencilere toplamda 336 bin 882 lira para cezası kesti. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, dilencilere para vermemeleri gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title