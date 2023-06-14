Elazığ'da 546 Dilenciye 336 Bin 882 Lira Para Cezası

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye, 336 bin 882 lira para cezası kesildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yılbaşından itibaren yerli ve yabancı olmak üzere yakaladığı dilencilere toplamda 336 bin 882 lira para cezası kesti. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, dilencilere para vermemeleri gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023