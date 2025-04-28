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Elazığ'da 52 Yaşındaki Adamın Evinde Ölümü

Elazığ'da 52 Yaşındaki Adamın Evinde Ölümü
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Elazığ'da yalnız yaşayan 52 yaşındaki Celal A, evinde ölü bulundu. Komşuları, kendisinden haber alamayınca durumu acil servise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Celal A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedini otopsi için hastaneye götürdü.

Elazığ'da 52 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yalnız yaşayan Celal A'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Celal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Celal A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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