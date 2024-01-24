Elazığ'da 50 bin depremzedeye psikososyal destek hizmeti verildi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün:

"Müdürlüğümüz koordinesinde 13 bin 600 aileye ulaşılmış olup, yaklaşık 50 bin kişiye de psikososyal destek hizmeti verilmiştir"

"4 yıl boyunca psikososyal destek ekiplerimiz hep sahadaydı ve sahadalar"

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen etkili bir müdahale ile yaklaşık 13 bin 600 aile ve 50 bin depremzedeye psikososyal destek hizmeti sağlandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce il genelinde 13 bin 600 aileye psikososyal destek hizmeti sağlandı. Deprem ilk anından itibaren yaraların sarılmaya başlandığı kentte, 4 yıl boyunca belirli programlar dahilinde grup ve birebir seanslar şeklinde bugüne kadar 50 bin depremzedeye psikososyal destek eğitimi verildi.

"4 yıl boyunca psikososyal destek ekiplerimiz hep sahadaydı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen ile sahada görev yapan uzmanlar, depremin 4'üncü yıl dönümü münasebetiyle depremde yakınlarını kaybeden ve depremden yaralı olarak kurtarılan aileleri ziyaret etti. Kurum olarak depremin ilk anından itibaren sahada, vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "24 Ocak 2020'de ilimize bağlı Sivrice ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Elazığ Valiliği kontrolünde müdürlüğümüz koordinesinde 13 bin 600 aileye ulaşılmış olup, yaklaşık 50 bin kişiye de psikososyal destek hizmeti verilmiştir. 6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde de hem ilimiz özelinde hem de deprem illerinde ekiplerimiz sahadaydı. İlimiz özelinde yaklaşık 7 bin 200 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir, deprem illerinde de psikososyal hizmeti verilmiştir ve halen hizmet devam etmektedir. 4 yıl boyunca psikososyal destek ekiplerimiz hep sahadaydı ve sahadalar. Tüm desteklerimiz devam etmekte. Halen ekiplerimiz Hatay'da, psikosasyal destek hizmeti vermektedir. Asrın felaketi dediğimiz depremler nedeniyle çok sıkıntılar yaşadık. Allah, bundan sonra böyle musibetler göstermesin" dedi.