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Elazığ'da 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da polisin durdurduğu araçta bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, çevre illerden kente gelen 1 şüpheli araç durduruldu. Araç üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış şekilde 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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