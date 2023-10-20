Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da 5 Kilo 220 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da 5 Kilo 220 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda 5 kilo 220 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de tutuklandı.