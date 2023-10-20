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Elazığ'da 5 Kilo 220 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda 5 kilo 220 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de tutuklandı.

Elazığ'da bir yolcu otobüsünde 5 kilo 220 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 5 kilo 220 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili E.Ö. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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