Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile çöktü. Bina yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.

- Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile çöktü.

Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın da çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.