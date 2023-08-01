Elazığ'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde hasar gören 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Elazığ'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğukent Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.