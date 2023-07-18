Elazığ'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırklar Mahallesi'nde bulunan ve deprem nedeniyle boşaltılan 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bitişikte bulunan apartmana sıçrama riskine karşı tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Elazığ'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının bitişikte bulunan apartmana sıçrama riskine karşı binadakiler tahliye edildi.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.