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Elazığ'da 408 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 408 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 408 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 408 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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