Elazığ'da 40 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da 40 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da 40 bin kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin kente, kaçak makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fizik takip sonucu şüphelinin kullandığı araç kent merkezine giremeden uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 40 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Sigara, Elazığ, Güncel, Haberler

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