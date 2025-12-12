Elazığ'da 4 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 4 katlı boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan bir binanın 3 ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle atıl malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişik binalara sıçramadan söndürüldü.