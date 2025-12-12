Elazığ'da 4 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı boş bir binanın 3 ve 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmezken, atıl malzemelerin tutuştuğu belirtiliyor.
Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan bir binanın 3 ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle atıl malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişik binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel