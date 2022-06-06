Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Maraton Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı. AA / İsmail Şen - Güncel Ataşehir İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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