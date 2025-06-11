Elazığ'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangında, iki kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde tedavi edildi.

Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, yanan evde yaşayan kişi ile karşı komşusu dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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