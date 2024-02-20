Elazığ'da 4 çocuk annesi kadının açtığı balıkçı dükkanı ailece geçim kaynağı oldu

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk annesi Sevgi İçyeroğlu'nun açtığı balıkçı dükkanı, ailece geçim kaynakları oldu.

İlkokul mezunu 55 yaşındaki İçyeroğlu, eşi ilerleyen yaşı nedeniyle tekneyle balık avına çıkamayınca geçimlerini sağlamak için balıkçı dükkanı açmak istedi.

İçyeroğlu, bu düşüncesini paylaştığı eşinin "yapamayız" demesine rağmen 4 yıl önce bu hayalini gerçekleştirdi.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde açtığı dükkanda talebe göre hem çiğ hem de kızarttığı balıkların satışını yapan İçyeroğlu, bir yıl içerisinde müşteri sayısının artması üzerine eşi, iki oğlu ve bir kadına da istihdam sağladı.

Dükkanda zamanla müşterilere fırın yemekleri de sunmaya başlayan İçyeroğlu'nun azmi takdir görüyor.

"Eşime, 'Pişirmesi benden, temizlemesi senden' dedim"

İçyeroğlu, AA muhabirine, eşinin 35 yıl boyunca tekneyle Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıktığını, geçimlerini bu şekilde sağladıklarını, bu sayede 2'si kız 4 çocuk büyüttüğünü söyledi.

Eşinin yaklaşık 5 yıl önce ilerleyen yaşından dolayı balık avına çıkamadığını anlatan İçyeroğlu, bunun üzerine geçimlerini sağlamak için eşine balıkçı dükkanı açma önerisinde bulunduğunu belirtti.

İçyeroğlu, "Eşime 'Gel beraber bir dükkan açalım' dedim. 'Yok, yapamayız' dedi. 'Kendime güveniyorum, yeter ki sen de bana güven, pişirmesi benden, temizlemesi senden' dedim. Zorla kendisine bu fikri kabul ettirdim. Dükkanı açtık, işe başladık." ifadesini kullandı.

Başta zorlandıklarını, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden İçyeroğlu, gün geçtikçe müşteri potansiyelinin artmaya başladığını anlattı.

İçyeroğlu, şunları kaydetti:

"Gelenler hazırladığım balıkları, yemeklerimi çok beğeniyor. Balığın tazesini almaya çok dikkat ediyorum. Taze balık geldiği zaman alıyorum, aklıma yatmadığı zaman almıyorum. Yemediğim ürünü müşteriye yedirmem. Müşterilerime soruyorum nasıl istiyorlarsa balıkları öyle pişiriyorum."

"Ailece çalışıyoruz"

Eşi Kenan İçyeroğlu ise başta eşinin bu girişimine karşı çıktığını belirterek, ısrarı üzerine açtıkları dükkanın geçim kaynakları olduğunu söyledi.

İlk birkaç ay maddi olarak zorlandıklarını ancak eşinin yaptığı lezzetli balık kızartmaları ve tepsi yemekleri sayesinde işlerin zamanla arttığını anlatan İçyeroğlu, şöyle konuştu:

"İşlerimiz iyi gitmeye başladı. Bir oğlum İstanbul'da çalışıyordu, çağırdık o da geldi. Bir oğlum da liseyi bitirdi, şu an hem yanımızda çalışıyor hem de üniversiteye hazırlanıyor. İşlerimiz daha da iyiye gidince bir de kadın çalışan aldık. Hep beraber ailece çalışıyoruz."

"Sevgi ablanın elinin lezzeti çok iyi"

İçyeroğlu'nun müşterilerinden Akgül Eraslan, Abdullah Paşa Mahallesi'ne uzak bir mahallede yaşamasına rağmen lezzetinden dolayı balık almak için bu dükkana geldiklerini söyledi.

Eraslan, "Sevgi teyzenin elinin lezzeti çok, balıklarımızı sürekli buradan alıyoruz. Bir kadın girişimci olduğu için kendisini ayrıca destekliyoruz. Çok temiz ve titiz çalışıyor. Çocuklar balığı pek sevmez ama çocuklarım el lezzetinden olsa gerek buradan aldığım balıkları seviyor. O yüzden sürekli buradan balık alıyorum." diye konuştu.

Hüseyin Akbayır da pişmiş balık almak için İçyeroğlu'nun dükkanına geldiğini belirtti.

Akbayır, "Sevgi ablanın elinin lezzeti çok iyi. Çipura, hamsi ve istavriti sürekli buradan alıyorum. Benim için burası lezzetin değişmez adresi. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.