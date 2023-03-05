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Elazığ'da 4 bin 462 bina ağır hasarlı

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Elazığ'da 4 bin 462 bina ağır hasarlı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da devam eden hasar tespit çalışmalarında, incelenen 19 bin 609 binadan 4 bin 462'sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da devam eden hasar tespit çalışmalarında, incelenen 19 bin 609 binadan 4 bin 462'sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, hasar alan konutların tespit çalışmalarında, il genelinde bugüne kadar 19 bin 609 konutta inceleme yapıldı. İncelenen binaların 4 bin 462'sinin ağır hasarlı, 54'ünün acil yıkılacak, 409'unun orta hasarlı, 6 bin 116'sının az hasarlı, 8 bin 568'inin de hasarsız olduğu tespit edildi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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