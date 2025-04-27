Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Elazığ'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada "deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise x hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.