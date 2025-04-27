Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında kentteki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."