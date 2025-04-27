Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.