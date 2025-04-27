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Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11,31 kilometre olarak belirlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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