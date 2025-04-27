Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Düğünde Heyecanlı Anlar
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, düğün salonundaki bir kadının bayılmasına sebep oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle kadının durumu düzeldi ve düğün devam etti.
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel