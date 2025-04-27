Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Düğünde Heyecanlı Anlar

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,