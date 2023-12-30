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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem anı kamerada

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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu veya oturmaya devam ettiği görülüyor.

DEPREM ANI KAMERADA

Elazığ'da, saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işyerindeki bazı müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu, bazılarının da oturmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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