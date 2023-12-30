Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da, saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işyerindeki bazı müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu, bazılarının da oturmaya devam ettiği görüldü.
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ'da, saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işyerindeki bazı müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu, bazılarının da oturmaya devam ettiği görüldü. (DHA)