Elazığ'da 380 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ-Alacakaya kara yolunda durduruldu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.