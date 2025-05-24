Elazığ'da 370 Öğrencili Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu Düzenlendi

Elazığ'da 370 Öğrencili Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu Düzenlendi
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Elazığ'da özel bir okul tarafından gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu, 370 öğrencinin katılımıyla başarıyla yapıldı. Öğrenciler, BM delegeleri gibi davranarak dünya meselelerini tartıştı ve çözüm önerileri sundu.

Elazığ'da bir ilk: 370 öğrenciyle Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bir okul tarafından düzenlenen ve 370 öğrencisin katıldığı 'Model Birleşmiş Milletler Simülasyon' konferansında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin BM delegeleri gibi davranarak birer simülasyon yapıp, dünya meselelerini çözmesi üzerine konuları tartıştı.

Elazığ'da özel bir okul ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 370 öğrencinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve işleyişini birebir örnek alan bu simülasyon konferansta, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tıpkı BM delegeleri gibi davranarak küresel sorunları masaya yatırdı ve çözüm önerileri sundu.

Konferansın açılışında konuşan okulun yabancı diller koordinatörü Ruhsar Tanyıldızı, Elazığ'da ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanyıldızı, "Bugün çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonu olan bu proje kapsamında, öğrencilerimize uluslararası diplomasi deneyimi yaşatıyoruz. Her bir öğrenciye bir ülke atayarak onları birer delege gibi yetiştiriyor, dünya sorunlarına çözüm aramalarını sağlıyoruz. Katılım oldukça yüksek ve neredeyse tüm okullar bu konferansta yer aldı. Bu ilgiden çok memnunuz" dedi.

MUN Konferansları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Anıl İpekçi ise Elazığ'da EFAMUN ve EFAJCUN isimli iki farklı simülasyon konferansının düzenlendiğini belirterek, "Bu konferanslar, Birleşmiş Milletlerin işleyişini birebir yansıtan simülasyonlar. Öğrenciler burada gerçek BM delegeleri gibi davranarak güncel dünya meselelerine çözüm üretmeye çalışıyor. Bugün 370'in üzerinde katılımcımız var. Malatya, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'dan gelen öğrenciler ve oturum başkanları ile konferansımız ulusal çapta bir buluşmaya dönüştü" diye konuştu.

Simülasyonun dil gelişimine katkı sunduğunu belirten 11. sınıf öğrencisi Muhammed Efe Özfidan, "Her öğrenci bir ülkeyi temsil ediyor, dünya sorunlarını tartışıyoruz. Bu süreçte İngilizcemizi de aktif olarak kullanıyor ve geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcı öğrencilerden Ecrin Gonca ise etkinliğin çok yönlü katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu tür BM simülasyonları hem akademik hem de sosyal gelişimimiz açısından çok önemli. Kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz ve yeni bilgilerle donanıyoruz "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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