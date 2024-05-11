Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 358 Kişilik İki Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen programda, 358 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Vali Ömer Toraman, hacı adaylarına hitap ederek, dualarını esirgememelerini ve sağlıkla dönüş yapmalarını temenni etti.

Elazığ'da 358 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hac vazifesinin her şeyden önce niyet ve nasip işi olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Sizleri dualarla yolcu ediyoruz. İnşallah sizler de orada tabii ki ailenize, yakınlarınıza, geride kalan bizlere dua edin. Hem milletimiz hem memleketimiz, birlik ve beraberliğimizin devam etmesi, dirlik ve düzenliğimizin devam etmesi için dualarınızı esirgemeyin. Sizlerin heyecanına, sizlerin mutluluğuna ortak oluyoruz. Sizin yaşadığınız bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Onun için burada sizlerle beraberiz. Hac yolculuğunuzda sağlıkla gidin, selametle dönün. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun."

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, müftülük ve din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Havalimanı Hacı Ada Elazığ Hac Dünya Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title