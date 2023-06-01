Elazığ'da 35 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 35 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, konuyla alakalı 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 35 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, konuyla alakalı 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Bingöl yolu uygulama noktasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 52 parça halinde toplamda 35 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken şüpheli B.Ç. (48), yakalandı. Operasyonun genişletilmesiyle birlikte İstanbul'da 3 şüphelinin daha konuyla bağlantısı olduğu tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler E.S (42), S.T (56) ve İ.Ö (46), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezalandırılarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ