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Elazığ'da 35 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 35 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Elazığ-Bingöl kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta, 52 parça halinde 35 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Sürücü B.Ç. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.S. (42), S.T. (56) ve İ.Ö. (46) İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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