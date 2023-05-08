Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Türkiye'ye Van'dan giriş yaptığı belirlenen 35 kaçak göçmen Elazığ'da yakalandı.

ELAZIĞ'da, Türkiye'ye Van'dan giriş yaptığı belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Van'dan ülkeye giriş yaptığı belirlenen kaçak göçmenlerin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyhhacı köyü mevkinde yaptığı denetimlerde, 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Türkiye Göçmen Elazığ Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title