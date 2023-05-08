Elazığ'da 35 kaçak göçmen yakalandı
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Türkiye'ye Van'dan giriş yaptığı belirlenen 35 kaçak göçmen Elazığ'da yakalandı.
ELAZIĞ'da, Türkiye'ye Van'dan giriş yaptığı belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Van'dan ülkeye giriş yaptığı belirlenen kaçak göçmenlerin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyhhacı köyü mevkinde yaptığı denetimlerde, 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel