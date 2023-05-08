Elazığ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan, Elazığ'a 35 göçmenin geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyhhacı köyü mevkisinde 24'ü Afganistan ve 11'i Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından Elazığ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel