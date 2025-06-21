Elazığ'da 32 bin Konut Teslim Edildi, 1.8 Milyar Lira Kaynak Sağlandı

Elazığ'da depremlerden sonra 32 bin konutu teslim edildi, 1 milyar 787 milyonluk kaynak aktarıldı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2020 ve 2023 depremleri kapsamında 32 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, 1 milyar 787 milyon liralık kaynağın vatandaşlara aktarıldığını açıkladı. Vali Hatipoğlu, toplam 38 bin 182 ağır hasarlı yapıdan 35 bin 193'ünün yıkıldığını belirterek, ikalan binalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 2020 ve 2023 depremleri sonrası yürütülen çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Hatipoğlu, depremler sonrasında Elazığ'da yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 2020 ve 2023 depremleri çerçevesinde 32 bin konutu hak sahiplerine teslim edildiğini, 6 bin 958 konutun inşaatı ve teslim süreci devam ettiğini belirtti. Ayrıca bin 551 iş yeri hak sahibinden 460'ının iş yerlerine kavuştuğunu, 187'sinin inşaatının sürdüğünü kaydetti. Konutların yanı sıra, ticarethane ve kırsal yapılarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Toplam 38 fırın hak sahipliği vardı. Bunlardan 13'ü teslim edildi, 11'inin inşaatı sürüyor. 14 fırın için ise planlama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Şu ana kadar 2020 ve 2023 depremleri çerçevesinde 32 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Şu ana kadar 2020 ve 2023 depremleri çerçevesinde 32 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. 6 bin 958 konutun inşaatı ve teslim süreci devam etmektedir. Yine bin 551 iş yeri hak sahibi var. Bunlardan 460'ını teslim ettik, 187'sinin inşaatı devam etmekte. Kalan hak sahipleri ile ilgili hem yer tespiti hem de benzeri çalışmaları devam ettiriyoruz. Toplam 38 fırın hak sahipliği vardı. Bunlardan 13'ü teslim edilmiş durumda, 11'nin ise inşaatı devam ediyor. 14 fırını ise inşallah yakın bir zaman içerisinde planlamış olmayı diliyorum. Yine toplam 3 bin 256 ahır hak sahipliği var. Bunların bin 341'i TÜKRVET'e kayıtlı. Şu anda tespit çalışmaları ve süreç devam ediyor. 64 köyde hem İl Özel İdaresi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmış olan deprem konutlarının su ve elektrik altyapısı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 48 köydeki konutların içme suyu şebekeleri tamamlandı. Kalanların ihale işlemleri sürdürülüyor. Elektrik altyapısında yine 19 köy kalmış olacak. Bunlarla ilgili de ihale işlemlerine devam ediliyor olacak" dedi.

"Sağlanan kaynak, 1 milyar 787 Mimilyon 313 bin lirayı aşmış durumda"

Meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'daki ağır hasarlı yapıların büyük çoğunluğunu yıktıklarını ifade eden Hatipoğlu, " İlimizde toplam 38 bin 182 ağır hasarlı yapı vardı. Bunlardan 35 bin 193'ünü yıktık, kalan 2 bin 989 ağır hasarlı bina ile ilgili olarak da işlemlerimiz devam ediyor. Tüm bu çalışmalar süresince hem 2020 hem 2023 depremleri süresince bizim vatandaşlarımıza devlet olarak AFAD olarak sağlamış olduğu kaynak ise, 1 milyar 787 milyon 313 bin lirayı aşmış durumda. Bu yardımlar yine peyder pey ihtiyaç oldukça devam ediyor. Büyük bir seferberlik içerisinde 2023 depreminin ve daha öncesinde buradaki depremin yaralarını sarılması ile ilgili olarak tüm gayretimizle, kurumlarımızla çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.