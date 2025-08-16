Elazığ'da 30 Dönümlük Alanı Kapsayan Yangın Söndürüldü

ELAZIĞ merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.Yangın, öğlen saatlerinde Aşağı Demirtaş köyündeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın,

İhbar üzerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,