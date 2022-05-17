Elazığ'da 3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi - Haberler

Elazığ'da 3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ALACAKAYA, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Halkalı köyünde çobanlık yapan Adil Güler, sabah erken saatlerinde dağlık bölgede hayvanlarını otlattığı esnada kayalıklar arasında yılan gördü.
Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Uzmanlar, sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğada sıkça görülebilecek yılanlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
AA / İsmail Şen - Güncel