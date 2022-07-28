Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da bir hastanede husumetli iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ahmet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, silahlı kavgada yaralanan Serdar T. de savcılık ifadesi için ambulansla polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Elazığ'da dün aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaşmış, burada çıkan kavgada, Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralanmış, yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yaralılardan Abdulhadi B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

AA / İsmail Şen - Güncel

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