Elazığ'da 3 Kilo Esrarla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da yapılan operasyonda, bir araçta 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi ve araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
ELAZIĞ'da bulundukları araçta 3 kilo 354 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen 2 şüphelinin bulunduğu aracı takibe aldı. Kentin girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Z.K. ile F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel