Elazığ'da '3. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat' etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "3. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Elazığ Manas Gönülevi desteğiyle "Keban ve Fırat " temalı etkinlik kapsamında ilçeye gelen 30 şair ve yazar Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretçiler daha sonra tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ile Fırat Nehri ve köprüsünü ziyaret etti.

Keban Fırat Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, şairleri ve yazarları ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ'ın tarihiyle ve kültürüyle Anadolu'nun güzide bir ilçesi olduğunu dile getiren Atalık, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Atalık, etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini ümit ettiklerini belirtti.

Şair Ahmet Demir de etkinliğin hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Daha sonra Prof. Dr. Muhammed Beşir Aşan, yazarlar Şener Bulut, Mehmet Yılmaz, Muammer Aksoy Fırat, Pirhasan Doğan "Keban ve Fırat" konulu konuşma yaptılar.

Etkinliğe katılan şairler de şiir okudu.

Halk sanatçıları da türkü seslendirdi.

Etkinliğe katılanlara dut ikramı da yapıldı.