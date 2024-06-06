Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da '3. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat' etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen '3. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat' etkinliğinde 30 şair ve yazar Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı ziyaret etti. Etkinlikte konuşmalar, şiir okumaları ve türkü seslendirmeleri gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "3. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Elazığ Manas Gönülevi desteğiyle "Keban ve Fırat " temalı etkinlik kapsamında ilçeye gelen 30 şair ve yazar Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretçiler daha sonra tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ile Fırat Nehri ve köprüsünü ziyaret etti.

Keban Fırat Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, şairleri ve yazarları ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ'ın tarihiyle ve kültürüyle Anadolu'nun güzide bir ilçesi olduğunu dile getiren Atalık, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Atalık, etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini ümit ettiklerini belirtti.

Şair Ahmet Demir de etkinliğin hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Daha sonra Prof. Dr. Muhammed Beşir Aşan, yazarlar Şener Bulut, Mehmet Yılmaz, Muammer Aksoy Fırat, Pirhasan Doğan "Keban ve Fırat" konulu konuşma yaptılar.

Etkinliğe katılan şairler de şiir okudu.

Halk sanatçıları da türkü seslendirdi.

Etkinliğe katılanlara dut ikramı da yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Keban Kültür Sanat Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title