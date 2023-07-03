Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Olay anları cep telefonu ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

ELAZIĞ Elazığ' da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.