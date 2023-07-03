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Elazığ'da 3 Katlı Binanın Çatısındaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Elazığ'da 3 Katlı Binanın Çatısındaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

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Elazığ'da merkez Ulukent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın, yan binaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde merkez Ulukent Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını, görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yan binaya sıçramadan, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın bulunmadığı ve çıkış nedeni araştırılan yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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