Elazığ'da 3 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırklar Mahallesi Elçibey Sokağı'nda bulunan ve depremlerde hasar gören 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Elçibey Sokağı'nda bulunan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.