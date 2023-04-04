Elazığ'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi Yanmak üzere olan 4 yavru kedi ekipler tarafından kurtarıldıELAZIĞ Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hala geldi.

Elazığ'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Yanmak üzere olan 4 yavru kedi ekipler tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hala geldi. Çatı katında bir kutu içerisinde bulunan ve yanmak üzere olan 4 yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, 3 evde tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada çatıda bir kutu içerisinde bulunan 4 yavru kedi, yanmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha birkaç günlük oldukları tahmin edilen kediler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

Yangının çıkıp sebebiyle ilgili inceleme sürüyor