Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi Elazığ'da düzenlenen operasyonda 3 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 19 zanlı gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen operasyonda 3 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 19 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı gramaj, paket ve kutularda 3 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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