Elazığ'da 28. Birvan Piri Davut Şenliği Düzenlendi

Elazığ'da 28. Birvan Piri Davut Şenliği Düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde gerçekleştirilen 28. Birvan Piri Davut Şenliği'nde, 200 kurban kesilerek etleri katılımcılara ikram edildi. MHP Elazığ Milletvekili ve Keban Belediye Başkanı şenlikte konuşma yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 28. Birvan Piri Davut Şenliği gerçekleştirildi.

Ulupınar köyünün Birvan Başpınar Suyu Tepesi'ndeki Piri Davut Türbesi'nin yakınlarında yapılan şenlikte, 200 kurban kesildi.

Kesilen kurban etleri kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Programa katılan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan birer konuşma yaptı.

Programa, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, İl Genel Meclisi üyeleri Aygün Doğan ve Nadir Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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