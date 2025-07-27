Elazığ'da 28. Birvan Piri Davut Şenliği Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 28. Birvan Piri Davut Şenliği gerçekleştirildi.

Ulupınar köyünün Birvan Başpınar Suyu Tepesi'ndeki Piri Davut Türbesi'nin yakınlarında yapılan şenlikte, 200 kurban kesildi.

Kesilen kurban etleri kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Programa katılan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan birer konuşma yaptı.

Programa, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, İl Genel Meclisi üyeleri Aygün Doğan ve Nadir Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.