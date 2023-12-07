Elazığ'da 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamında Elazığ'a kaçak ürün getirileceği bilgisini alan ekipler, tespit edilen aracı takibe aldı.
Araçtaki aramada, 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.