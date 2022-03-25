Elazığ'da "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi - Haberler

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Elazığ'da "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da

Elazığ'da polis, ortaokul ve lise öğrencisine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenledi.

Elazığ'da polis, ortaokul ve lise öğrencisine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Siberay farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Ziya Gökalp Ortaokulu ile Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 290 öğrenciye "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Suç ve Siber Zorbalık", "Siber Güvenlik ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında farkındalık eğitimi verdi.

Öğrencilere bu konular hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitim çalışmalarının belirli programlar dahilinde devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da Bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi

AA / İsmail Şen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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