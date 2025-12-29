Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 240 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapalı olan 451 köy yolundan 240'ı yeniden açıldı. Çalışmalar 90 araç ve 120 personel ile devam ediyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 451 köy yolundan 240'ı yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı köy yollarından 240'ı ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkezde 20, Arıcak'ta 5, Baskil'de 2, Maden'de 16, Karakoçan'da 72, Keban'da 7, Kovancılar'da 53, Palu'da 19 ve Sivrice'de 17 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Maden ilçesi Kartaldere grup yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

