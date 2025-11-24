Haberler

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere ödüller verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapılan etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo sergilendi, müzik dinletisi ve slayt gösterisi sunuldu.

Programa katılan Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
