Elazığ'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğünce kesinleşmiş hapis cezası ile arananların yakalanmasına yönelik 10 Ocak'ta çalışma yapıldığını belirtti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K, gizlendiği ikamet adresi tespit edilerek, yapılan operasyonla yakalanmış, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."